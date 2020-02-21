«Ни гениальности, ни смелости»: адвокат Водонаевой раскритиковал идею Валерии уйти в политику

Адвокат Екатерина Гордон плохо отнеслась к идее женской партии певицы Валерии. По ее словам, она не способна «объединять» и не вызывает никаких эмоций.

Как написала адвокат в своем Instagram-аккаунте, певица — не тот человек, который может объединять. Гордон оценила ее как безучастного человека без гражданской позиции, мыслей или законопроектов.

«Да просто потому что в Валерии нет ни гениальности, ни смелости. Валерия — это не человек с позицией, это или артист продюсера [Александра] Шульгина, или артист продюсера [Иосифа] Пригожина», — указала адвокат.

Она заявила, что Валерия не вызывает ни негативных, ни положительных эмоций. «Человек без возраста, позиции, проблем, эмоций. Человек не вызывающий негатива или позитива», — подчеркнула Гордон.

Ранее сообщалось, что Валерия планирует создать партию «Сильные женщины» и бороться за права прекрасного пола в России. Также певица планирует баллотироваться в Госдуму в следующем году.