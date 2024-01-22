Общество 22 января 2024, 13:33 NHS Trust: привычка водителя слушать громкую музыку может указывать на проблемы со сном

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Специалисты из больницы NHS Trust в Англии нашли связь между распространенными привычками автомобилистов и опасным синдромом. Об этом сообщил RidLife.ru.

В исследовании приняли участие 200 человек. Выяснилось, что некоторые элементы поведения водителей указывают на наличие сонного апноэ. Для данной патологии характерна резкая остановка дыхания во время сна, добавил сайт «Дни.ру».

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Проверить свое здоровье необходимо людям, которые открывают окно в машине, чтобы взбодриться, а также пьют кофе в больших количествах, слушают громкую музыку и разговаривают сами с собой.