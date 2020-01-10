Незрячим курганцам подарили просроченные продукты на Новый год

Бизнесмен Алексей Якимов принес извинения инвалидам по зрению за новогодние подарки. Они состояли из продуктов с истекшим сроком годности.

Именно Якимов, как спонсор областной организации Всероссийского общества слепых, предоставил просроченные товары. Об этом сообщил портал Ura.ru.

«Мы давно сотрудничаем с обществом слепых. Подарки формировали, конечно, из качественных товаров с нормальными сроками годности. Но, возможно, произошла ошибка — на складе могли перепутать коробки. Проверка еще не окончена, но я приношу свои извинения общественной организации», — заявил он.

По его словам, если ошибка и была, то ее допустили ненамеренно. Якимов занимается торговлей продуктами. Он владеет в Кургане несколькими заведениями. Среди них кафе «Гоголь» и «Штрули».

Как сообщило РИА «Новости», областная организация Всероссийского общества слепых 26 декабря устроила праздник для незрячих, после которого они получили новогодние подарки. В комплекте были круассаны, конфеты, сок и энергетический напиток. Однако на упаковке были указаны истекшие сроки годности товаров.

Источник фото: сообщество в «Вконтакте» «ТИПИЧНЫЙ КУРГАН»

Тем не менее Якимов отметил, что намерен и дальше заниматься благотворительностью. Однако после случившегося он пообещал усилить внутренний контроль в компании. Об этом написала «Газета. ru».