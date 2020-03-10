Молодой мужчина с молотком в одном из магазинов Томска за минуту разбил несколько витринных телевизоров. Все произошло быстро, но без суеты. Разгромив отдел, незнакомец не торопясь покинул магазин.

Погром в магазине произошел приблизительно в 08:25 утром 10 марта. В магазин зашел прилично одетый молодой мужчина, направился в отдел с телевизорами, по пути вынул из-под куртки молоток, прошелся по рядам и методично, без лишней суеты, развалил все телевизоры подряд. Вандал попал на камеры видеонаблюдения.

Судя по видео, в этот момент в торговом зале продавцов не было, не видно и охраны. Вандалу с молотком никто не мешал. После того, как все телевизоры превратились в груды пластика, посетитель так же не торопясь направился к выходу из магазина и ушел за пределы кадра.

Неизвестно, удалось ли задержать злоумышленника или нет — похоже, что нет. Как рассказали позже опешившие продавцы, причиной агрессии могло стать качество товара, который, как они предположили, посетитель перед тем у них приобрел. Другой версии произошедшего у сотрудников торговой организации нет.

«Для проверки информации незамедлительно выехали сотрудники полиции, которыми установлен предполагаемый мужчина. В настоящее время сотрудниками органов внутренних дел проводится проверка», — рассказали позже в полиции Томска.

Сумма ущерба не называется. По неподтвержденным сведениям, в хлам превратились 11 телевизоров.