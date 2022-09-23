Незначительное повышение цен на нефть спрогнозировали в течение месяца | 360°

Общество 23 сентября 2022, 15:25 Поделиться Telegram

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Viber Незначительное повышение цен на нефть спрогнозировали в течение месяца

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Экономист Михаил Беляев рассказал, как будут меняться цены на нефть в течение этого месяца. По его словам, они должны вырасти, но незначительно. Об этом написал RT.

Эксперт добавил, что сейчас цены немного снизились, однако эту ситуацию можно расценивать как временную реакцию на геополитические события.

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«Может быть, они слегка скорректируются в сторону повышения. Это то, что нас ждет в течение месяца», — сказал экономист.

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Страны Европейского союза высказали единое решение об установлении потолка цен на российскую нефть. Случилось это после объявления в России частичной мобилизации.

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