Незначительное повышение цен на нефть спрогнозировали в течение месяца | 360°

Все новости

Спецоперация

23 сентября 2022, 19:41

Пятерых диверсантов задержали в Херсонской области

Эксклюзив

23 сентября 2022, 19:30

«Люди идут счастливые». Марина Юденич рассказала голосовании жителей ЛДНР в Подмосковье

Реклама

Здоровье

23 сентября 2022, 19:14

Врач Кидрянкина рассказала о вреде фруктозы

Происшествия

23 сентября 2022, 19:10

Байкер-пенсионер погиб в ДТП в Архангельской области

Здоровье

23 сентября 2022, 19:10

Названы пять устаревших советов по питанию

Подмосковье

23 сентября 2022, 19:09

Более 600 человек прогулялись по Ивантеевскому дендропарку с начала года

Спецоперация

23 сентября 2022, 19:08

Мероприятия в поддержку референдумов в Донбассе начались по всей России

Криминал

23 сентября 2022, 19:08

Присяжные признали Арашуковых виновными в организации двух убийств

Спецоперация

23 сентября 2022, 19:07

Песков вновь опроверг слухи о превышении заявленного числа призывников

Общество

23 сентября 2022, 15:25

Незначительное повышение цен на нефть спрогнозировали в течение месяца

Читать 360tv в

Экономист Михаил Беляев рассказал, как будут меняться цены на нефть в течение этого месяца. По его словам, они должны вырасти, но незначительно. Об этом написал RT.

Эксперт добавил, что сейчас цены немного снизились, однако эту ситуацию можно расценивать как временную реакцию на геополитические события.

Реклама

«Может быть, они слегка скорректируются в сторону повышения. Это то, что нас ждет в течение месяца», — сказал экономист.

Реклама

Страны Европейского союза высказали единое решение об установлении потолка цен на российскую нефть. Случилось это после объявления в России частичной мобилизации.

Цена на нефть

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама