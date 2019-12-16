Нежные и безопасные. Названы лучшие шпроты в России

Эксперты «Росконтроля» в преддверии Нового года исследовали шпроты на российском рынке. Все пять представленных образцов успешно прошли проверку, но среди них выделены самые лучшие.

«Все образцы, несмотря на небольшие замечания, успешно прошли проверку. Шпроты в масле брендов „5 морей“, „Барс“, Gold Fish, „Главпродукт“, Kaija могут быть рекомендованы к покупке. Самые дорогие среди них — латвийские Kaija, они стоят порядка 135 рублей за банку. А самые бюджетные шпроты Gold Fish — 91,75 рубля», — отметили в «Росконтроле».

Самой высокой оценки удостоились шпроты марки «Главпродукт». Исследователи отметили большую массовую долю основного продукта и низкое значение кислотного числа жира по сравнению со средними значениями. Из недостатков эксперты нашли только немного сползшей кожицы и незначительное содержание взвешенных частиц в масле.

Чуть меньше баллов набрала Kaija. Среди недостатков этих шпрот существенные отклонения указанных в маркировке показателей пищевой ценности от фактических, а также мелкие недочеты по внешнему виду. При этом эксперты отметили высокую стоимость рыбы этой марки.

Шпроты марок «5 морей» и «Барс» показались экспертам нежными, но немного суховатыми. У образцов этих марок, кроме того, выявлены тушки рыб с лопнувшим брюшком. В шпротах «5 морей» и Gold Fish определили сравнительно высокое значение кислотного числа жира.

В «Росконтроле» также отметили, что это не первое исследование шпрот в масле на российском рынке. И раньше эксперты находили больше недостатков, а это значит, что производители прислушались к замечаниям и устранили нарушения.