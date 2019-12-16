Нежные и безопасные. Названы лучшие шпроты в России
«Все образцы, несмотря на небольшие замечания, успешно прошли проверку. Шпроты в масле брендов „5 морей“, „Барс“, Gold Fish, „Главпродукт“, Kaija могут быть рекомендованы к покупке. Самые дорогие среди них — латвийские Kaija, они стоят порядка 135 рублей за банку. А самые бюджетные шпроты Gold Fish — 91,75 рубля», — отметили в «Росконтроле».
Самой высокой оценки удостоились шпроты марки «Главпродукт». Исследователи отметили большую массовую долю основного продукта и низкое значение кислотного числа жира по сравнению со средними значениями. Из недостатков эксперты нашли только немного сползшей кожицы и незначительное содержание взвешенных частиц в масле.
Чуть меньше баллов набрала Kaija. Среди недостатков этих шпрот существенные отклонения указанных в маркировке показателей пищевой ценности от фактических, а также мелкие недочеты по внешнему виду. При этом эксперты отметили высокую стоимость рыбы этой марки.
Шпроты марок «5 морей» и «Барс» показались экспертам нежными, но немного суховатыми. У образцов этих марок, кроме того, выявлены тушки рыб с лопнувшим брюшком. В шпротах «5 морей» и Gold Fish определили сравнительно высокое значение кислотного числа жира.
В «Росконтроле» также отметили, что это не первое исследование шпрот в масле на российском рынке. И раньше эксперты находили больше недостатков, а это значит, что производители прислушались к замечаниям и устранили нарушения.