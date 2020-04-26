    26 апреля 2020, 08:36

    Нежелание носить маски объяснили психологическими проблемами

    Юлия Булыгина

    Те, кто отказывается носить маски в общественных местах, просто пытаются убедить себя, что ситуация намного безопаснее, чем на самом деле. Об этом сказала психолог Анна Юсупова.
    Нежелание носить маски объяснили психологическими проблемами

    Ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Анна Юсупова, что отрицание является частой реакцией человека на чувство тревоги.

    «Наиболее „удачливые“ люди и после окончания пандемии будут считать, что ничего объективного не случилось и все это было массовым помешательством», — цитирует газета «Известия» Юсупову.

    По ее словам, такие люди опасны и себе, ведь не решают проблему собственной тревоги, и другим, поскольку осложняют эпидемиологическую обстановку.

    Еще одной причиной отрицания может стать недоверие к официальным источникам информации.

    Вспышка коронавируса началась в конце прошлого года в Китае. С января она стала распространяться по другим странам, и сейчас число зараженных по всему миру превышает 2,9 миллиона человек. В России, по информации на 25 апреля, зафиксировали больше 74 тысяч случаев.