Нежелание носить маски объяснили психологическими проблемами
Ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Анна Юсупова, что отрицание является частой реакцией человека на чувство тревоги.
«Наиболее „удачливые“ люди и после окончания пандемии будут считать, что ничего объективного не случилось и все это было массовым помешательством», — цитирует газета «Известия» Юсупову.
По ее словам, такие люди опасны и себе, ведь не решают проблему собственной тревоги, и другим, поскольку осложняют эпидемиологическую обстановку.
Еще одной причиной отрицания может стать недоверие к официальным источникам информации.
Вспышка коронавируса началась в конце прошлого года в Китае. С января она стала распространяться по другим странам, и сейчас число зараженных по всему миру превышает 2,9 миллиона человек. В России, по информации на 25 апреля, зафиксировали больше 74 тысяч случаев.