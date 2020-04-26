Нежелание носить маски объяснили психологическими проблемами

Те, кто отказывается носить маски в общественных местах, просто пытаются убедить себя, что ситуация намного безопаснее, чем на самом деле. Об этом сказала психолог Анна Юсупова.

Ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Анна Юсупова, что отрицание является частой реакцией человека на чувство тревоги.

«Наиболее „удачливые“ люди и после окончания пандемии будут считать, что ничего объективного не случилось и все это было массовым помешательством», — цитирует газета «Известия» Юсупову.

По ее словам, такие люди опасны и себе, ведь не решают проблему собственной тревоги, и другим, поскольку осложняют эпидемиологическую обстановку.

Еще одной причиной отрицания может стать недоверие к официальным источникам информации.

Вспышка коронавируса началась в конце прошлого года в Китае. С января она стала распространяться по другим странам, и сейчас число зараженных по всему миру превышает 2,9 миллиона человек. В России, по информации на 25 апреля, зафиксировали больше 74 тысяч случаев.