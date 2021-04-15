Скопинский маньяк Виктор Мохов вновь не явился на судебное заседание, где рассматривался вопрос ужесточения ему надзора. Это уже вторая неявка за последний месяц. Адвокат Игорь Ким рассказал «360», что систематическое нарушение надзора может привести к уголовной ответственности.

Также Виктор Мохов может вернуться в тюрьму, если будет доказана опасность его нахождения на воле для общества и бывших жертв.

«Если Следственный комитет и прокуратура путем следственных действий проведут экспертизы на детекторе лжи и его состояния здоровья, которые покажут, что нахождение Мохова на воле может угрожать обществу, в том числе и бывшим жертвам, то режим его пребывания на воле изменится», — рассказал юрист.

Усугубят ситуацию скопинского маньяка, по утверждению Кима, несоблюдение административного надзора, приводы и систематическая неявка в суд.

«Есть уголовная ответственность за несоблюдение наложенных судом ограничений. За это полагается лишение свободы в колонии-поселении до одного года», — отметил юрист.

Мохову ранее постановлением суда наложили административный надзор, который запрещает посещать массовые мероприятия и покидать без разрешения Скопинский район в течение шести лет. Если он нарушит административное ограничение еще раз в течение года, то должна наступить уголовная ответственность.

«В любом случае его принудительно доставят в суд», — отметил адвокат.

Юрист считает, что Мохов должен находиться под надзором не только правоохранительных органов, но и медицинских работников.

«По моему мнению, его поведение неадекватное», — добавил Игорь Ким.

Мохов уже дважды не пришел в суд на заседание об ужесточении ему административного надзора. Полиция просила ввести для него ограничения на походы в бары и кафе, а также на общение в интернете. Суд не стал вводить для скопинского маньяка новых ограничений.