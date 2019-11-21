Нездоровая украинка кричала на Красной площади, что она жена Путина

Московские правоохранители задержали на Красной площади неадекватную женщину, которая утверждала, что она — жена Путина. Она дергала прохожих и пыталась прорваться на прием к президенту России.

Происшествие случилось к вечеру 20 ноября. Посетители главной площади России обратили внимание на странную женщину, которая слонялась у Мавзолея и всем, кто останавливался ее послушать, заявляла, что она — жена Путина.

Женщина требовала встречи с президентом России. Подоспевшие офицеры ФСО остановили женщину и передали ее подъехавшему на площадь наряду полиции.

Как сообщил сайт газеты «Московский комсомолец», полиция установила личность задержанной. Ею оказалась 36-летняя гражданка Украины.

Правоохранители в итоге приняли решение передать украинку профильным специалистам. С подозрением на шизофрению ее отправили передохнуть на Канатчикову дачу — в психиатрическую лечебницу имени Алексеева. Дальнейшую судьбу самозванки будут решать врачи.