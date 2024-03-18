18 марта 2024, 18:42
Независимый репортер Кукушкин заявил, что люди в Донецке давно ждали выборов
Явка на выборы президента России в Донецке составила 95%, и люди шли на них добровольно, потому что очень давно ждали этой возможности. Об этом радио Sputnik рассказал независимый репортер Павел Кукушкин.
Он все три дня наблюдал за голосованием и подчеркнул, что для людей было очень важно принять участие в голосовании в качестве российских граждан.
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«Здесь явка была гораздо выше, чем в среднем по России, и понятно почему — люди здесь кожей чувствуют изменения и долго ждали этого», — заявил Кукушкин.
Выборы президента РФ
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