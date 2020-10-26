Независимые энергосбыты могут остаться без лицензий из-за долга в 100 млн рублей
Постоянные должники
«ЭнергоМир»
Наиболее крупный должник среди независимых компаний — «ЭнергоМир». На сегодняшний день она накопила 37 миллионов просрочек в оплате услуг по передаче электричества.
Основные потребители «ЭнергоМир» — крупные сети продуктовых магазинов и ресторанов быстрого обслуживания. Даже в столь непростое для бизнеса время они исправно оплачивают квитанции за электроэнергию. Однако до поставщика ресурсов средства не доходят, оставаясь на счетах должника.
Компания почти год не выполняет свои обязательства в оплате услуг по передаче электроэнергии и копит долги. Все поступившие от энергосбыта платежи взыскали через суд. Добровольно текущие платежи «ЭнергоМир» не производит.
В связи с ростом ее задолженности, компания «Россети Московский регион» направила обращение в прокуратуру. По итогам рассмотрения генеральному директору энергосбыта, в связи с непринятием мер по погашению задолженности в оплате услуг по передаче электрической энергии, вынесли представление.
«Нефтемашсервис — С»
Еще один недобросовестный поставщик электроэнергии для крупных потребителей — компания «Нефтемашсервис — С». Ее клиенты — юридические лица. На сегодняшний день их более 300.
Большая часть потребителей оплачивает счета за электроэнергию в срок, однако средства «застревают» на счетах энергосбыта. На сегодняшний день задолженность за услуги по передаче электрической энергии составляет 18 миллионов рублей и продолжает расти.
«Центральная энергосбытовая компания»
Среди вечных должников и «Центральная энергосбытовая компания». Просрочки достигли 12 миллионов рублей. Компания имеет договорные отношения с рядом крупных потребителей не только в столице, но и в областях Центрального федерального округа.
По утверждению руководства сбыта, долг за оплату услуг в передаче электрической энергии сформирован из-за неоплаты одного потребителя. Однако работу по взысканию задолженности сбыт не ведет — электроснабжение неплательщика не ограничено, а исковую работу в отношении него не ведут.
Это значит, что долг перед компанией «Россети Московский регион» в оплате услуг по передаче электрической энергии будет только увеличиваться. На сегодняшний день существуют основания для введения в отношении «ЦЭК» процедуры банкротства.
Энергосбыт только по лицензии
Согласно постановлению правительства от 3 апреля 2020 года лицензирование энергосбытовой деятельности начнется с 1 июля 2021 года.
Ввести лицензии для организаций, занимающихся энергосбытовой деятельностью, планировали еще в июле 2020 года, но из-за пандемии правительство России отсрочило дату вступления в силу постановления об обязательном лицензировании на год.
Если бы дату начала лицензирования не перенесли и требование вступило в силу 1 июля, энергосбыты-должники уже сегодня остались бы без лицензии и возможности продолжать работу.
В сложившихся условиях на то, чтобы выровнять платежную дисциплину и получить лицензию у сбытов, осталось меньше года.
Энергоснабжение — в руках ненадежных сбытов
Если сбыты-должники продолжат копить долги, они не смогут выполнить лицензионные условия, а значит, и получить лицензию на энергосбытовую работу.
Без лицензии их деятельность будут считать незаконной. Потребители указанных компаний останутся без энерогосбыта и гарантии надежного снабжения, которое важно для обеспечения бесперебойной работы крупных предприятий, многие из которых непрерывно действующие.
Ставя в приоритет получение дополнительной выгоды, а не обеспечение надежного энергоснабжения потребителей, недобросовестные энергосбыты создают угрозу успешной работе своих клиентов и риски получения ими убытков в случае перебоев с подачей электроснабжения.
Учитывая сложившуюся ситуацию и ограничения в связи с пандемией коронавируса, дополнительные финансовые издержки, понесенные по вине сбытов-должников, могут стать неподъемными для их клиентов.