Независимые энергосбыты могут остаться без лицензий из-за долга в 100 млн рублей

Проблема долгов российских энергосбытовых компаний и гарантирующих поставщиков за электричество до сих пор не теряет актуальности в стране. Столичный регион не стал исключением. В зоне ответственности компании «Россети Московский регион» работают независимые сбытовые организации, увеличивающие долги по оплате услуг. Они накопили их почти на 100 миллионов рублей.

Постоянные должники

«ЭнергоМир»

Наиболее крупный должник среди независимых компаний — «ЭнергоМир». На сегодняшний день она накопила 37 миллионов просрочек в оплате услуг по передаче электричества.

Основные потребители «ЭнергоМир» — крупные сети продуктовых магазинов и ресторанов быстрого обслуживания. Даже в столь непростое для бизнеса время они исправно оплачивают квитанции за электроэнергию. Однако до поставщика ресурсов средства не доходят, оставаясь на счетах должника.

Компания почти год не выполняет свои обязательства в оплате услуг по передаче электроэнергии и копит долги. Все поступившие от энергосбыта платежи взыскали через суд. Добровольно текущие платежи «ЭнергоМир» не производит.

В связи с ростом ее задолженности, компания «Россети Московский регион» направила обращение в прокуратуру. По итогам рассмотрения генеральному директору энергосбыта, в связи с непринятием мер по погашению задолженности в оплате услуг по передаче электрической энергии, вынесли представление.

«Нефтемашсервис — С»

Еще один недобросовестный поставщик электроэнергии для крупных потребителей — компания «Нефтемашсервис — С». Ее клиенты — юридические лица. На сегодняшний день их более 300.

Большая часть потребителей оплачивает счета за электроэнергию в срок, однако средства «застревают» на счетах энергосбыта. На сегодняшний день задолженность за услуги по передаче электрической энергии составляет 18 миллионов рублей и продолжает расти.

«Центральная энергосбытовая компания»

Среди вечных должников и «Центральная энергосбытовая компания». Просрочки достигли 12 миллионов рублей. Компания имеет договорные отношения с рядом крупных потребителей не только в столице, но и в областях Центрального федерального округа.

По утверждению руководства сбыта, долг за оплату услуг в передаче электрической энергии сформирован из-за неоплаты одного потребителя. Однако работу по взысканию задолженности сбыт не ведет — электроснабжение неплательщика не ограничено, а исковую работу в отношении него не ведут.

Это значит, что долг перед компанией «Россети Московский регион» в оплате услуг по передаче электрической энергии будет только увеличиваться. На сегодняшний день существуют основания для введения в отношении «ЦЭК» процедуры банкротства.

Энергосбыт только по лицензии

Согласно постановлению правительства от 3 апреля 2020 года лицензирование энергосбытовой деятельности начнется с 1 июля 2021 года.

Ввести лицензии для организаций, занимающихся энергосбытовой деятельностью, планировали еще в июле 2020 года, но из-за пандемии правительство России отсрочило дату вступления в силу постановления об обязательном лицензировании на год.

Если бы дату начала лицензирования не перенесли и требование вступило в силу 1 июля, энергосбыты-должники уже сегодня остались бы без лицензии и возможности продолжать работу.

В сложившихся условиях на то, чтобы выровнять платежную дисциплину и получить лицензию у сбытов, осталось меньше года.

Энергоснабжение — в руках ненадежных сбытов

Если сбыты-должники продолжат копить долги, они не смогут выполнить лицензионные условия, а значит, и получить лицензию на энергосбытовую работу.

Без лицензии их деятельность будут считать незаконной. Потребители указанных компаний останутся без энерогосбыта и гарантии надежного снабжения, которое важно для обеспечения бесперебойной работы крупных предприятий, многие из которых непрерывно действующие.

Ставя в приоритет получение дополнительной выгоды, а не обеспечение надежного энергоснабжения потребителей, недобросовестные энергосбыты создают угрозу успешной работе своих клиентов и риски получения ими убытков в случае перебоев с подачей электроснабжения.

Учитывая сложившуюся ситуацию и ограничения в связи с пандемией коронавируса, дополнительные финансовые издержки, понесенные по вине сбытов-должников, могут стать неподъемными для их клиентов.