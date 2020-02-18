Незарегистрированные в России лекарства поступят в оборот 1 марта

Разрешение увеличит доступность некоторых импортных лекарств для тех, кто в них нуждается. Юрист Европейской юридической службы Александр Спиридонов уточнил, что с 1 марта до 1 января 2024 года можно ввозить «определенную партию незарегистрированных лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

«Правительство будет определять порядок ввоза этих лекарств, а Министерство здравоохранения будет утверждать перечень заболеваний и состояний, для лечения которых они будут использоваться. Если ранее на уровне закона такое положение не было зафиксировано, то сейчас это прямо действующая норма», — пояснил Спиридонов.

Президент Ассоциации социальных предпринимателей Роман Алехин отметил, что для получения лекарств пациент должен взять «решение врачебной комиссии». После этого власти региона отправят заявку в Минпромторг и Минздрав. По мнению Алехина, нуждающиеся не столкнутся с проблемами, если все пойдет по плану.