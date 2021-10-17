Незамужним россиянкам предложили запретить поездки в Турцию

Незамужние россиянки во время поездок в Турцию могут пострадать от приставания местных мужчин, а также от их попыток подпоить женщин поддельным алкоголем. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Он отметил, что молодые россиянки часто попадают под обаяние турецких мужчин, выходят за них замуж и рожают детей. Но в случае развода ребенок, по законам страны, остается с отцом, а мать не получает на него никаких прав.

«Я бы незамужним девушкам запретил ездить в Турцию. Чтобы их никто не соблазнял и не подпаивал паленым алкоголем, потому что там алкоголь опасный», — подчеркнул депутат.

По словам Милонова, к нему поступает очень много жалоб от женщин, которые не могут увидеть своих детей, оставшихся с турецкими отцами.

По оценке туроператоров, минимальная цена путевки на двоих в Турцию в октябре составляет 40 тысяч рублей. За эти деньги можно рассчитывать на трехзвездочный отель с завтраками. Минимальная цена за гостиницу с пятью звездами начинается от 50 тысяч рублей.

Турция пускает россиян по отрицательному ПЦР-тесту на коронавирус или сертификату о прививке «Спутник V». Выздоровевшие после коронавирусной инфекции могут показать справку о перенесенном заболевании. Она будет действительна 180 дней.