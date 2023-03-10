Общество 10 марта 2023, 04:21 Незаметное торможение и фишинговые сайты. Мошенники придумали новые способы автоподстав «Известия»: мошенники придумали новые способы автоподстав на российских дорогах freepik

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Мошенники придумали новые схемы автоподстав на российских дорогах. Злоумышленники совмещают социальную инженерию и технологии из области IT. Но способы защититься от них есть, заявили «Известия».

В 2023 году в арсенале автоподставщиков появилась новая схема — прием с незаметным торможением. Мошенник использует для торможения не педаль, а стояночный тормоз, при включении которого стоп-сигналы не загораются. Водитель не успевает отреагировать и врезается в дорогую иномарку автоподставщиков, которые требуют компенсации ущерба без вызова ГИБДД.

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Второй способ обмана — фишинговые сайты операторов платных дорог. Чаще всего его используют в период отпусков. Этот вид мошенничества оказался более выгодным, чем угон автомобилей.

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Третью новую схему назвали «треугольник». Она связана с продажей автомобилей. Аферист в этом случае выполняет роль «прокладки» между покупателем и продавцом. Получая деньги, мошенник скрывается.

Эксперты советуют установить в автомобиле видеорегистратор и оформлять ДТП с участием сотрудников ГИБДД.