Общество 26 января 2023, 17:35 Незаконный торговый центр снесут на Комендантском проспекте в Петербурге

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Двухэтажный торговый центр, построенный незаконно на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге, снесут. Об этом сообщило АБН со ссылкой на пресс-службу комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга.

Здание возвели на городской земле. Оно превышает допустимые нормативы по площади и высотности. Накануне всех арендаторов уже предупредили о выселении. В настоящее время рабочие готовят здание к сносу.