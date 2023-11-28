Общество 28 ноября 2023, 15:44 Незаконный экспорт красной икры пресекли в Челябинской области

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В Челябинской области сотрудники Россельхознадзора пресекли незаконный экспорт красной икры. Водитель автомобиля пытался вывезти 18 килограммов товара в Республику Казахстан. Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В сообщении говорится, что машину остановили на пункте «Николаевка» в Варненском районе. Водитель следовал из Москвы в Казахстан.

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В автомобиле не оказалось ветеринарных сопроводительных документов, что говорит о нарушении решения комиссии Таможенного союза.