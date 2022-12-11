Общество 11 декабря 2022, 03:06 Незаконных майнеров начали выявлять в России в жилых домах «Известия»: незаконных майнеров в жилых домах выявляют по объему энергопотребления РИА «Новости»

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В России теперь можно вычислить незаконных майнеров в жилых домах. Делают это с помощью данных по объему энергопотребления и изменению профиля нагрузки, сообщили «Известия».

Добыча криптовалют еще не отрегулирована, отметил в беседе с изданием заместитель главы Минэнерго Павел Сниккарс. Но в суде, по его словам, можно доказать, что жильцы используют электроэнергию не для бытовых нужд.

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При возникновении подозрений в квартиру направляют инспектора, который проверяет энергоустановки, объяснил Сниккарс. Затем жильцы или получают новый счет по цене электричества для бизнеса, или доказывают этот факт через суд.

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Как отметили юристы, такие дела в судебной практике уже есть. По их словам, на сегодня известно как минимум 10 случаев, когда у энергосбытовых компаний получилось взыскать с майнеров разницу в стоимости электроэнергии для населения и бизнеса.

Центробанк ранее поддержал разработанный депутатами Госдумы законопроект о легализации майнинга, но выдвинул некоторые условия. Например, сделки с добытой криптовалютой должны проходить только на зарубежных биржах с иностранцами. Исключение ЦБ готов сделать, если обмен виртуальных денег внутри страны пройдет через уполномоченную организацию.