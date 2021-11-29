Депутаты предложили наказывать за незаконные штрафы для автомобилистов

Должностное лицо должно нести ответственность, если оно выписало водителю незаконный штраф. Об этом заявили депутаты Госдумы, направившие законопроект об этом в правительство.

Согласно документу, в ГД предлагают добавить в КоАП статью о незаконном привлечении владельца авто к административной ответственности. Авторами законопроекта стали депутаты Ярослав Нилов и Дмитрий Свищев. В пояснительной записке отмечается, что водители часто сталкиваются со штрафами за то, чего они на самом деле не делали.

«О незаконности привлечения к ответственности свидетельствуют материалы, полученные с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств: на фото попала чужая машина, сплошную пересекла не машина, а ее тень», — привела газета «Известия» цитату из записки.

Депутаты подчеркнули, что лишь 10% автомобилистов обжалуют штрафы в суде. Зачастую водителю проще заплатить, чем тратить время на разбирательства. В законопроекте предлагается наказывать должностные лица за незаконные штрафы на сумму не менее пяти тысяч рублей. Авторы документа считают, что такая мера позволит защитить права автовладельцев, а также позволит уменьшить количество незаконных постановлений.