Незаконные мусорные свалки ликвидировали в Южно-Сахалинске

Более 450 незаконных свалок ликвидировали в Южно-Сахалинске за первую половину 2021 года. Работа в этом направлении идет активными темпами, рассказал «ФедералПресс» со ссылкой на правительство региона.

«В 10 муниципалитетах вообще не осталось несанкционированных свалок. Это Южно-Сахалинск, Ногликский, Углегорский, Охинский, Тымовский, Александровск-Сахалинский, Южно-Курильской, Невельский, Томаринский и Макаровский районы», — отметили в пресс-службе ведомства.

Губернатор региона Валерий Лимаренко заметил, что проблема по-прежнему остается острой в отдельных местах. Речь идет о таких населенных пунктах, как Холмск, Анива и Долинск. Тем не менее уже была проделана большая работа. Сейчас на Сахалине и Курилах действует программа «Чистые острова». Только за 2020 год в регионе избавились от двух с половиной тысяч мусорных полигонов.