Незаконно въехавших для «лечения» мигрантов выявили в Москве

Правоохранители выявили трудовых мигрантов, которых незаконно ввозили в Москву для «лечения». Такими поставками занимались двое граждан Узбекистана вместе с одним россиянином.

«Московской межрегиональной транспортной прокуратурой контролируются ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного <…> по факту организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору», — сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Сотрудники прокуратуры выяснили, что три человека открыли канал незаконной миграции иностранцев через столичные аэропорты. Для этого они показывали пограничникам поддельные медицинские справки. Въезжающие мигранты якобы имели заболевания, требующие лечения в Москве.

«Фактически иностранные граждане указанных в документах заболеваний не имели, прибыли на территорию Российской Федерации в целях осуществления трудовой деятельности», — пояснили в пресс-службе.

После задержания россиянин полностью признал свою вину и стал сотрудничать со следствием. В итоге его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Граждан Узбекистана отправили под стражу по решению Хорошевского районного суда.