«Споем вместе». Нарцисс просил Беретту записать трек дуэтом незадолго до смерти

Известный музыкант Пьер Нарцисс незадолго до смерти обращался к певице Юлии Беретте и просил записать совместный трек. Об этом исполнительница рассказала «360».

«Совсем недавно его видела, вместе выступали, это было 22 мая. Он попросил сделать дуэт, причем такой странный текст был. Мы виделись, мило как всегда, у нас же день рождения в один день, вместе как-то его отмечали», — рассказала она.

По словам Беретты, она всерьез рассматривала возможность записи песни дуэтом с Нарциссом.

«Он мне писал: „Привет дорогая, как дела? Смотри, я подумал, если у тебя будет модный и хитовый трек, можем вместе спеть. У меня эта идея возникла, когда спал, я же колдун“», — рассказала исполнительница.

Беретта призналась, что звонок «360» с сообщением о смерти Нарцисса стал для нее огромной неожиданностью.

«Вы меня просто ошарашили. Я не верю, он такой молодой и крепкий, мы с ним дружили и общались, были на связи. Ой, кошмар. Я должна погрузиться в это и понять, не могу поверить в это до сих пор», — заключила она.

Ранее о смерти Нарцисса на 46-м году жизни сообщил Telegram-канал BAZA.

Участник «Фабрики звезд» Михаил Гребенщиков рассказал «360», что Нарцисс страдал от бронхиальной астмы.