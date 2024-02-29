Общество 29 февраля 2024, 14:40 NewsTracker: морозы и сильный ветер ожидаются на Ставрополье в начале марта

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Синоптики составили прогноз погоды для Ставропольского края на начало марта. Приход весны не сулит местным жителям существенного потепления, сообщил NewsTracker.

Ночью в пятницу, 1 марта, столбики термометров опустятся до -5 градусов. Есть вероятность появления сильного ветра. Днем регион накроет туман, а воздух прогреется до +13 градусов.

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Морозы сохранятся и в ночь на 2 марта. Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду.