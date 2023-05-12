Общество 12 мая 2023, 13:11 News.ru: шашлык из овощей можно приготовить на сковороде или в духовке

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Многие люди любят овощной шашлык, и для него необязательно разводить костер. Есть способы приготовить его и дома. Об этом сообщил News.ru.

Чтобы приготовить овощи в духовке, нужно нарезать их крупными кусками, уложить на решетку и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут. Под них также следует поставить противень, чтобы туда стекал сок. Если у духовки есть функция конвекции и гриля, то можно ими воспользоваться.

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Если готовить овощи на сковороде-гриль, то их стоит резать потоньше. В идеале в комплекте должна идти тяжелая крышка-пресс. Перед приготовлением закрытую сковороду нужно разогреть, потом смазать, выложить овощи и прижать. Жарить до готовности.

Также для более вкусного шашлыка овощи предложили предварительно замариновать с маслом, соевым соусом и любимыми специями.

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