Общество 15 мая 2023, 13:56 News.ru: при треморе и головной боли наутро после застолья не стоит садиться за руль

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Сотрудники дорожной полиции ловят пьяных водителей не только по вечерам, но и по утрам, когда у человека еще не выветрились последствия недавнего застолья. О том, какие признаки указывают на высокое содержание алкоголя, рассказал News.ru.

Далеко не все водители держат дома алкотестер. Поэтому на утро после застолья нужно как можно внимательнее прислушаться к собственному самочувствию. Головная боль, сухость во рту и жажда, тремор, вялое состояние и даже повышенная раздражительность говорят о том, что алкоголь еще не выветрился. Также, конечно, не стоит забывать про запах изо рта.

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Если у водителя есть хотя бы один из перечисленных симптомов, за руль садиться не стоит. Если он попадется сотрудникам ГИБДД, велик шанс, что проверку он не пройдет и лишится прав.

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