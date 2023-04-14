Общество 14 апреля 2023, 14:22 News.ru: при поиске жилья необходимо пользоваться только официальными сайтами компаний-застройщиков

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При покупке недвижимости есть определенные риски стать жертвой мошеннических действий. О том, как не попасться на уловки злоумышленников, сообщил эксперт по электронным коммуникациям Сергей Гребенников в беседе сNews.ru.

По словам специалиста, при поиске жилья необходимо пользоваться только официальными сайтами застройщиков и сервисами с проверкой необходимой документации. При покупке недвижимости на вторичном рынке эксперт порекомендовал обратить внимание на площадки «Циан» и «Авито».

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Как сообщили «Дни.ру», прямое сотрудничество с компаниями-застройщиками позволит покупателям существенно сэкономить деньги.