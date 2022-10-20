NEWS.ru: прошло 40 лет со дня страшной давки в «Лужниках» | 360°

Общество 20 октября 2022, 12:18 NEWS.ru: прошло 40 лет со дня страшной давки в «Лужниках»

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Ровно 40 лет назад, 20 октября 1982 года, произошла самая страшная трагедия в истории отечественного футбола — в давке после матча «Спартак» — «Харлем» погибли 66 человек. Об этом событии вспомнили NEWS.ru.

Трагедия произошла на выходе со стадиона «Лужники» в Москве ближе к концу матча. Болельщики уже начали покидать стадион, когда Сергей Швецов забил второй мяч на 90-й минуте и установил окончательный счет 2:0. Те, кто подходили к выходу, услышав шум, стали пробиваться назад на стадион. Это и создало давку.

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Журналисты поговорили с теннисистом Андреем Чесноковым, который стал очевидцем этого события — ему тогда было 16 лет.

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«Ступеньки оказались все во льду — прошли дожди, а перед матчем вдруг вдарил мороз, градусов 7-8. И кто-то упал, на него упал другой, на другого третий, и пошло-поехало», — вспомнил он.

По его словам, это было самое страшное зрелище в его жизни — тела людей лежали на земле «штабелями», а медики подходили к каждому и констатировали смерть. Самому Чеснокову удалось выжить, хотя он и попал в эпицентр давки.

«Мне так сдавило легкие, что я потом несколько дней отхаркивался кровью. Меня спасло то, что я был спортсменом. <…> Не был бы я таким сильным, тоже погиб бы», — уверен спортсмен.