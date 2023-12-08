08 декабря 2023, 14:21
News.ru: Госдума обсуждает возврат системы распределения выпускников медвузов
Российские депутаты активно обсуждают вопрос возврата системы распределения выпускников медвузов по рабочим местам. Речь идет о студентах, проходивших обучение на бюджетной основе. Об этом сообщил News.ru со ссылкой на источник в Госдуме.
С помощью соответствующей меры власти намерены решить проблему кадрового дефицита в медицинской сфере. Других очевидных способов пока никто предложить не смог.
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По данным Минздрава РФ, в России наблюдается нехватка около 26,5 тысячи врачей.
Госдума РФ
Медицина
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