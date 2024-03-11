Общество 11 марта 2024, 14:12 News.ru: больше трети россиян назвали Климову самой красивой актрисой

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Более 34% россиян признались, что самой красивой российской актрисой считают Екатерину Климову. Об этом сообщил сайт News.ru со ссылкой на результаты собственного опроса.

Около 13% соотечественников отдали предпочтение заслуженной артистке России Светлане Ходченковой. В рейтинг самых красивых актрис также вошли Юлия Пересильд, Юлия Снигирь, Елена Лядова, Настасья Самбурская, Паулина Андреева и другие.

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Отмечается, что в анкетировании участвовали 4,4 тысячи пользователей Сети.