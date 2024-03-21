Общество 21 марта 2024, 14:42 Newia.ru: сельская ипотека выдается только на то жилье, которое находится на сельских территориях

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Издание Newia.ru, ссылаясь на слова эксперта Анатолия Коршунова, перечислило нюансы подачи заявок на сельскую ипотеку. Россиянам напомнили, что сельская ипотека выдается только на то жилье, которое находится на сельских территориях.

Как уточнил сайт bel.ru, согласовывать заявки необходимо через Минсельхоз. Гражданам приходится вставать в очередь по программе льготного кредитования. Чтобы понять, входит ли населенный пункт в программу, необходимо обратиться к сайту РСХБ.

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Лимит по ипотеке в шесть миллионов рублей могут удвоить, если кредит выдается каждому из супругов. Коршунов пояснил, что две ипотеки оформляются на покупку одной недвижимости.