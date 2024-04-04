Общество 04 апреля 2024, 15:09 Newia.ru: ростовчанам напомнили, что при срочной продаже жилья можно потерять до 30-50% прибыли

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Издание Newia.ru рассказало жителям Ростова-на-Дону, что при срочной продаже недвижимости они могут потерять до 30-50% от стоимости жилья. Чаще всего это происходит после обращения граждан к перекупщикам.

Компании-перекупщики стремятся приобрести недвижимость по более низкой цене с целью последующей выгодной перепродажи. Такие агентства активно отслеживают рынок на предмет новых предложений, написала rostovgazeta.ru.

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В подобной ситуации риелторы оперативно договариваются между сторонами относительно окончательной цены и сроков заключения сделки.