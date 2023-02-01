Важное 01 февраля 2023, 11:26 Невзорова заочно приговорили к 8 годам колонии за фейки об армии России Суд приговорил журналиста Невзорова к 8 годам колонии за фейки о ВС РФ YouTube

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Басманный суд Москвы заочно приговорил журналиста Александра Невзорова* (признан иноагентом) к восьми годам колонии. Его признали виновным по делу о распространении фейков про российскую армию, сообщил ТАСС.

Помимо тюремного срока, суд запретил Невзорову* администрировать интернет-ресурсы на протяжении четырех лет.

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Адвокат журналиста Надежда Федосеева заявила, что приговор будут обжаловать. По ее мнению, в деле подзащитного нет состава преступления.

Гособвинение просило приговорить Невзорова* к девяти годам колонии общего режима за распространение недостоверной информации о ВС РФ. Защита настаивала на оправдательном вердикте.

По версии следствия, журналист публиковал на YouTube-канале недостоверную информацию о якобы обстреле российскими военнослужащими роддома в Мариуполе. Минобороны официально опровергло эти фейки.

В мае 2022 года Невзорова объявили в розыск по уголовному делу о фейках о Вооруженных силах России. Максимальное лишение свободы по статье составляет 10 лет.

* Александр Невзоров признан иноагентом в России.