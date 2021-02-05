Генпрокуратуру попросили проверить высказывания Невзорова о Космодемьянской

Журналист Александр Невзоров заявил, что в действиях Зои Космодемьянской не было никакой заслуги. Российское военно-историческое общество (РВИО) попросило Генпрокуратуру проверить озвученное высказывание, которое может нарушать статью о реабилитации нацизма.

«РВИО просит Генеральную прокуратуру «провести проверку по факту распространения Невзоровым А.Г. заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, совершенным с использованием средств массовой информации и привлечь к уголовной ответственности», — сказано в сообщении на сайте общества.

В РВИО пояснили, что Невзоров 3 февраля в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил о Космодемьянской: «Заслуги-то никакой не было. Фанатик, исполняющий преступный приказ». В обществе напомнили, что Космодемьянская выполняла задачу выгнать немецко-фашистских захватчиков из всех населенных пунктов. Для этого было приказано разрушать и сжигать дотла здания в тылу немецких войск.

«Заслуги Космодемьянской Зои признаны государством, о чем свидетельствует высокое звание Героя Советского Союза, присужденное посмертно. Попытки переоценить действия Героя Советского Союза фактически являются клеветой на Советское государство и фальсификацией исторической правды», — отметили в РВИО.

Авторы обращения подчеркнули, что Невзоров высказался о Космодемьянской в уничижительно-агрессивной форме. Более того, журналист использовал оскорбительную лексику.