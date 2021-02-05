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    05 февраля 2021, 16:12

    Невзоров отказался извиняться за критику фильма «Зоя»

    Анатолий Минкин

    Журналист Александр Невзоров назвал жалобу Российского военно-исторического общества (РВИО) в Генпрокуратуру за его отзыв о фильме «Зоя» «доносом на высшем уровне». За свои слова извиняться он отказался. Об этом журналист заявил в обращении на своей странице в Instagram.
    Невзоров отказался извиняться за критику фильма «Зоя»

    «Я ни каяться, ни извиняться не буду», — подчеркнул Невзоров в своем посте в Instagram.

    РВИО обратилось в Генеральную прокуратуру с заявлением о проверке высказывания Александра Невзорова, которое прозвучало в эфире радиостанции «Эхо Москвы» 3 февраля. Журналист, комментируя выход фильма «Зоя», назвал героиню фанатичкой, которая выполняла преступный приказ.

    Сама картина посвящена истории Зои Космодемьянской. Молодая девушка была членом боевой группы, которая выполняла приказ об уничтожении зданий в тылу, чтобы они не достались врагам.

    После поимки фашистскими войсками девушка подверглась пыткам, а потом ее повесили. Она стала первой женщиной, удостоенной звания Героя Советского Союза посмертно.

    Авторы заявления назвали выступление журналиста «распространением заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны». Кроме того, там отметили, что Невзоров использовал оскорбительную лексику в уничижительно-агрессивной форме.