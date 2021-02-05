Невзоров отказался извиняться за критику фильма «Зоя»

«Я ни каяться, ни извиняться не буду», — подчеркнул Невзоров в своем посте в Instagram.

РВИО обратилось в Генеральную прокуратуру с заявлением о проверке высказывания Александра Невзорова, которое прозвучало в эфире радиостанции «Эхо Москвы» 3 февраля. Журналист, комментируя выход фильма «Зоя», назвал героиню фанатичкой, которая выполняла преступный приказ.

Сама картина посвящена истории Зои Космодемьянской. Молодая девушка была членом боевой группы, которая выполняла приказ об уничтожении зданий в тылу, чтобы они не достались врагам.

После поимки фашистскими войсками девушка подверглась пыткам, а потом ее повесили. Она стала первой женщиной, удостоенной звания Героя Советского Союза посмертно.

Авторы заявления назвали выступление журналиста «распространением заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны». Кроме того, там отметили, что Невзоров использовал оскорбительную лексику в уничижительно-агрессивной форме.