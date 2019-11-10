«Хайп рулит абсолютно всем». Невзоров продал книгу Соколова с автографом

Журналист Александр Невзоров ради эксперимента решил продать книгу историка Олега Соколова с дарственной надписью. Свое объявление Невзоров назвал «Книга с дарственной надписью маньяка».

Невзоров рассказал «360», что продать книгу придумала его жена Лилия. Он заявил, что ему постоянно дарят книги. И этот «кирпич», который никому не был нужен, после того, как Соколов убил девушку, начал представлять интерес.

«Конечно, для эксперимента. Неужели вы думаете, что для меня интересны 20 тысяч? У меня немного друзей, но я всегда уговаривал знакомых забрать макулатуру. Мне дарят кучу книг — исторических, психологических. Я говорю, заберите от меня макулатуру. Даром никто не брал. Стоило одному из авторов кого-то зарезать, и книгу немедленно готовы купить за любые деньги. Что ж такое…» — рассказал Невзоров.

Книга уже продана, отметил он.

Из этой истории собеседник «360» сделал следующий вывод: «значение имеет только информационный соус». А все остальное, включая подлинное достоинство и недостатки, такого значения не имеют, заявил Невзоров.

«Только хайп рулит абсолютно всем, в том числе и отношением к книгам», — объяснил журналист.

«Убил и не понял». Криминалист — о методе Олега Соколова Подробнее

Олег Соколов — преподаватель истории в СПбГУ, автор множества трудов о французской армии времен Наполеона. Мужчина был доставлен 9 ноября в больницу после того, как попытался скрыть останки девушки. Соколов собирался выбросить в реку Мойку в Санкт-Петербурге отпиленные руки, но упал сам. Основную часть останков нашли в его квартира.

В отношении Соколова возбуждено уголовное дело об убийстве. Сейчас мужчину доставили из больницы на допрос.