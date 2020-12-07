Невыездные россияне заплатили 36 миллиардов рублей в счет долгов

С россиян, которым ограничили выезд за границу из-за долгов, взыскали около 36 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Такую сумму должники заплатить за десять месяцев 2020 года, уточнило РИА «Новости».

Ранее ФССП рассказала, что по состоянию на 1 ноября более четырех миллионов человек не могут выехать за границу из-за долгов. Число таких людей за год выросло примерно на 20%. Всего за десять месяцев этого года приставы вынесли 7,5 миллиона постановлений о временном ограничении права на выезд должников из России.

Россиянин не сможет выехать за рубеж, если его долг составляет 30 или более тысяч рублей. По некоторым видам задолженности лимит — до десяти тысяч рублей. Такого человека пограничники развернут на границе и не дадут ему возможность уехать до тех пор, пока долг не будет погашен.

Глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов заявил, что в ближайшем будущем узнать информацию о долгах и связаться с приставом можно будет с помощью личного кабинета на едином портале государственных услуг.