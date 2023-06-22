Общество 22 июня 2023, 14:36 «Невские новости»: в годы ВОВ пожарная охрана Петербурга потеряла более двух тысяч человек

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Пожарная охрана Санкт-Петербурга в годы Великой Отечественной войны потеряла более двух тысяч человек, что составляет две трети личного состава. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Петербургские пожарные напомнили местным жителям о подвигах своих коллег в День памяти и скорби 22 июня.

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Отмечается, что пожарные перевязывали раненых, не жалея сил они днем и ночью спасали Ленинград от уничтожения огнем.