22 июня 2023, 14:36
«Невские новости»: в годы ВОВ пожарная охрана Петербурга потеряла более двух тысяч человек
Пожарная охрана Санкт-Петербурга в годы Великой Отечественной войны потеряла более двух тысяч человек, что составляет две трети личного состава. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
Петербургские пожарные напомнили местным жителям о подвигах своих коллег в День памяти и скорби 22 июня.
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Отмечается, что пожарные перевязывали раненых, не жалея сил они днем и ночью спасали Ленинград от уничтожения огнем.
Санкт-Петербург
ВОВ
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