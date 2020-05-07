«Невские новости» подготовили проект «Воздушный купол блокадного Ленинграда»

Сотрудники агентства не ставили себе цель собрать все материалы, связанные с блокадным ПВО. Они рассказали о том, что задело каждого из них при изучении информации.

В военных газетах журналисты писали о достижениях и победах. В те годы директор школы мог быть летчиком подбитого горевшего самолета. 12-летняя Валя дежурила на крыше и голыми руками хватала зажигательный снаряд, так как на всех не хватало перчаток. Потом эта девочка стала продавщицей мороженого.

«Невские новости» решили понять, как это — отправляться на ночной дежурство, хотя ноги не идут от голода, смотреть на показатели приборов, когда глаза уже слепнут. Они пытались осознать, что испытывали люди, когда оставляли кожу на ледяном металле.