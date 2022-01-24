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    24 января 2022, 11:06

    «Невские новости»: оркестр Мариинского театра поехал на гастроли, несмотря на случаи ковида в коллективе

    Полина Гребенщикова

    Оркестр Мариинского театра отправился на гастроли в Москву, несмотря на то, что у большого количества сотрудников был обнаружен ковид. Об этом «Невским новостям» рассказал один из музыкантов оркестра.

    «Невские новости»: оркестр Мариинского театра поехал на гастроли, несмотря на случаи ковида в коллективе

    По его словам, среди музыкантов каждый день выявляют новые случаи заболевания.

    «Недавно после теста из 70 человек хора 35 оказались положительными — это факт. Заболели несколько режиссеров, певцов», — утверждает музыкант.

    По его словам, оркестр отправили на гастроли в Москву, не проведя предварительно ПЦР-тесты. Он отметил, что сами музыканты возмущены таким положением дел.