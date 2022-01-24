«Невские новости»: оркестр Мариинского театра поехал на гастроли, несмотря на случаи ковида в коллективе

Оркестр Мариинского театра отправился на гастроли в Москву, несмотря на то, что у большого количества сотрудников был обнаружен ковид. Об этом «Невским новостям» рассказал один из музыкантов оркестра.

По его словам, среди музыкантов каждый день выявляют новые случаи заболевания.

«Недавно после теста из 70 человек хора 35 оказались положительными — это факт. Заболели несколько режиссеров, певцов», — утверждает музыкант.

По его словам, оркестр отправили на гастроли в Москву, не проведя предварительно ПЦР-тесты. Он отметил, что сами музыканты возмущены таким положением дел.