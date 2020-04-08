Невская старообрядческая поморская община посоветовала воздержаться от посещения храмов из-за коронавируса

По словам Шамарина, община попросила своих прихожан, в особенности пожилых людей, воздержаться от посещения храмов. Он заверил, что в Невской старообрядческой поморской общине не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.

«Староообрядчество за века гонений привыкло к тому, чтобы молиться дома. Старообрядцы более приучены с детства к домашней молитве, которая не противопоставляется церковной и имеет даже большее значение», — отметил Шамарин.