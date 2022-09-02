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Невролог Забиров рассказал, зачем госпитализировать нетяжелых больных с COVID-19

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Заведующий первым инфекционным отделением и руководитель инфекционного стационара Клинической больницы Святого Луки, врач-невролог Сергей Забиров в беседе с “Петербургским дневником” объяснил, почему госпитализируют пациентов с коронавирусом, у которых болезнь протекает в средней форме тяжести. 

По словам врача, такая мера вызвана необходимостью быть готовыми к утяжелению состояний у пациентов.

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“Мы работаем в режиме красной зоны около месяца и видим, что 90% – это пациенты со среднетяжелым течением, есть пневмонии, есть признаки дыхательной недостаточности, но больные не всегда нуждаются в кислороде, что тоже характерное отличие нынешней волны, потому что при предыдущих волнах в кислороде нуждались практически все, 30% имели тенденцию к ухудшению, и из них 10% погибало. И если мы представим все эти цифры, то увидим, что данная волна идет гораздо легче. Но это на данный момент, сезон только наступил», – сообщил Забиров. 

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Он также отметил, что инфекция имеет свойство утяжелять состояние отсроченно, ударяя по наиболее уязвимым системам организма.

В первую очередь госпитализируют больных с сердечно-сосудистыми, цереброваскулярными или иными хроническими заболеваниями, заключил невролог.

Коронавирус в России и в мире

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