Невролог в Якутии провел осмотр 10 пациентов одновременно

Минздрав начал служебное расследование по факту «массового медосмотра» в Якутии. Об этом «360» сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.

В социальных сетях распространилось видео из якутской городской больницы № 3, на котором врач-невролог провела медицинский осмотр сразу 10 человек. Сначала она попросила пациентов вытянуть руки в стороны, затем дотянутся указательным пальцем до носа.

Ситуация находится на контроле Минздрава, по итогам служебного расследования пообещали принять соответствующие меры.