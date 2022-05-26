Невролог Степаненко объяснила, почему опасно щекотать детей

Врач-невролог Наталья Степаненко заявила, что ребенок смеется во время щекотки не потому, что ему действительно смешно, а потому, что это рефлекторная реакция, написала «Газета.ru».

Специалист пояснила, что во время щекотки у человека сужаются кровеносные сосуды, учащается сердцебиение, расширяются зрачки. То есть щекотка может стать стрессом для нервной системы.

«Педиатры не советуют щекотать детей до года. Дети, особенно младенцы, чутко реагируют на физический контакт. Щекотание будет небольшим, но все же стрессом для нервной системы», — сказала Степаненко.

Она добавила, что рефлекторная реакция в виде смеха во время щекотки никак не связана с проявлением эмоций.