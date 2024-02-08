Общество 08 февраля 2024, 12:34 Невролог Сергеева: головная боль напряжения чаще всего развивается у ответственных людей

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Сдавливающая симметричная головная боль обычно сопряжена с конкретным психотипом. Определенные качества личности могут стать причиной неприятных ощущений. Об этом рассказала невролог Светлана Сергеева в беседе с сайтом kp.ru.

По ее словам, головная боль напряжения зачастую развивается у очень ответственных людей.

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«Когда человек <…> добросовестно подходит к выполнению работы или другого дела и вдруг с чем-то не справляется, то начинает переживать. Появляются различные вегетативные изменения, усиливается сердцебиение, может повышаться давление. Увеличивается уровень тревожности, нарушается сон», — пояснила врач.

Если данное состояние наблюдается чаще 15 раз в месяц, необходимо обратиться за медицинской помощью, отметила эксперт.