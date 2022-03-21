Невролог рассказала об опасности снотворных

Снотворные препараты нужно принимать только по назначению врача, иначе прием лекарств может плохо кончиться. Об этом Ura.ru рассказала врач-невролог Елена Царева.

«Без назначения врача я бы не рекомендовала употреблять снотворное, так как большая часть таких препаратов, а также психотропных для улучшения сна, обладают седативным действием. То есть помимо того, что лекарства расслабляют психику и снимают тревогу, они расслабляют мышцы и могут подавлять дыхание, поэтому врач должен оценить риски по таким осложнениям и выбрать те препараты, которые безопасны», — объяснила врач.

Кроме того, некоторые из снотворных могут вызывать привыкание. Это касается препаратов, которые долго выводятся из организма. Бесконтрольный прием таких препаратов может закончиться тем, что обычные дозировки перестанут работать и человеку придется принимать все больше и больше для достижения эффекта.