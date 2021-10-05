Невролог рассказал, как долго может длиться постковидный синдром

Младший научный сотрудник лаборатории Мозаики аутоиммунитета СПбГУ, врач-невролог Клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова СПбГУ Наталия Гаврилова озвучила максимальную длительность постковидного синдрома. Об этом сообщил Ura.ru.

По ее словам, это явление может сохраняться на протяжении девяти месяцев. В этот период у людей могут быть ярко выражены слабость, боль в мышцах и суставах, повышение температуры, интоксикация, снижение когнитивных функций, ухудшение памяти, внимания, также возможны колебания пульса и давления.

Невролог отметила, что иногда все эти симптомы проявляются одновременно.

«Тем не менее, есть надежда, что у большинства пациентов симптомы должны ослабляться в течение нескольких месяцев после перенесенного острого эпизода COVID-19 при соблюдении соответствующих рекомендаций, основанных на состоянии пациента», — резюмировала специалист.