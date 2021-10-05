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    05 октября 2021, 14:02

    Невролог рассказал, как долго может длиться постковидный синдром

    Оксана Лавнюженко

    Младший научный сотрудник лаборатории Мозаики аутоиммунитета СПбГУ, врач-невролог Клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова СПбГУ Наталия Гаврилова озвучила максимальную длительность постковидного синдрома. Об этом сообщил Ura.ru.

    Невролог рассказал, как долго может длиться постковидный синдром

    По ее словам, это явление может сохраняться на протяжении девяти месяцев. В этот период у людей могут быть ярко выражены слабость, боль в мышцах и суставах, повышение температуры, интоксикация, снижение когнитивных функций, ухудшение памяти, внимания, также возможны колебания пульса и давления.

    Невролог отметила, что иногда все эти симптомы проявляются одновременно.

    «Тем не менее, есть надежда, что у большинства пациентов симптомы должны ослабляться в течение нескольких месяцев после перенесенного острого эпизода COVID-19 при соблюдении соответствующих рекомендаций, основанных на состоянии пациента», — резюмировала специалист.