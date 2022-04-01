Невролог Неустроев рассказал, как накопить силы за выходные

Чтобы выходные не были такими, после которых требуются еще одни, нужно соблюдать несколько простых правил. Врач-невролог Лаврентий Неустроев рассказал «ФедералПресс», как правильно отдохнуть в выходные, чтобы накопить силы для новой рабочей недели.

Если неделя была стрессовой и более загруженной, чем обычно, то не стоит «насиловать» свой организм еще больше — можно позволить себе полностью расслабиться, лежа на диване за просмотром фильмов или сериалов.

Если же неделя была обычной, выходные стоит провести с правильным питанием, здоровым сном и умеренными физическими нагрузками. Для тех, кто занимается спортом, нагрузки должны быть такие же, как обычно, для тех же, кто не привык к нагрузкам, подойдет спокойная прогулка — хотя бы три-пять километров.

Спать на выходных нужно столько, сколько получится, не заводя будильник. Человек не сможет спать больше, чем требуется, уверен невролог. Не стоит загружать себя делами — их лучше переделать в будние дни.