Общество 13 марта 2024, 16:04 Невролог Некрасова: женщины чаще страдают мигренями из-за колебания уровня гормонов

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Мигрень — приступы сильной головной боли, сопровождающиеся чувствительностью к свету и тошнотой. Чаще всего недугом страдают именно женщины. Почему так происходит, рассказала невролог Любовь Некрасова в беседе с Life.

По словам врача, основным триггером неприятных ощущений является колебание уровня женских половых гормонов. Такое непостоянство преследует представительниц прекрасного пола на протяжении большей части жизни, пояснила эксперт.

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Она также добавила, что 70% мигреней у женщин ассоциированы с менструальным циклом.