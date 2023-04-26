Общество 26 апреля 2023, 10:45 Невролог Мирошник рассказала, что классическая музыка благоприятно влияет на головной мозг

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Врач-невролог, нейрофизиолог Елена Мирошник в разговоре с «Москвой 24» рассказала, что классическая музыка и правда оказывает благоприятное влияние на работу головного мозга. При этом утверждение о том, что алкоголь разрушает клетки этого органа, — не более чем миф.

«Регулярное или избыточное употребление алкоголя приводит к тому, что ферментная система рано или поздно начинает истощаться. Из-за этого может возникать дефицит витаминов группы B, в особенности B1», — добавила врач.

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Она объяснила, что эти витамины участвуют в реакциях центральной нервной системы. То есть алкоголь не разрушает мозг, но негативно влияет на нервы.

Мирошник согласилась с суждением о том, что в детском возрасте проще выучить иностранные языки. Взрослый, по ее словам, действует на основе опыта, а ребенок постигает окружающий мир с целью выживания.