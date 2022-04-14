Невролог Кузьмин рассказал, как уберечь ребенка от нервного срыва

Стресс родителей влияет даже на маленьких детей, а школьники сейчас к тому же переживают перед предстоящими экзаменами. Врач-невролог Дмитрий Кузьмин рассказал Общественной службе новостей, как снизить уровень стресса для ребенка и уберечь его от нервного срыва.

Сейчас не нужно слишком сильно давить на детей, главное следить, чтобы у них было полноценное питание, питьевой режим, достаточное количество сна и физических нагрузок.

«Родители должны хвалить и подбадривать — одного этого будет достаточно для того, чтобы преодолеть четверть и хорошо закончить школу, настроиться на летний отдых, и с новыми силами настроиться на очередной учебный год», — уверен врач.

Чтобы подать хороший пример, можно при ребенке устраивать «час тишины» — время на отдых от телефона и компьютера. А для разнообразия досуга можно вместе сходить на выставку, в кино или в музей.