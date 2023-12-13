Общество 13 декабря 2023, 11:06 Невролог Керекеша посоветовал проходить в день не менее 10 тыс шагов где-нибудь за городом

Читать 360tv в

Идеальным вариантом для человека будет проходить за день 10 тысяч шагов, желательно где-нибудь за городом, где есть чистый воздух. Об этом изданию Pravda.Ru сообщил мануальный терапевт, невролог, рефлексотерапевт Павел Керекеша.

Медик добавил, что несмотря на плохую и ветреную погоду, надо заставлять себя выходить хотя бы на 20 минут.

Реклама

«Те, кто живет в мегаполисе, особенно в центре Москвы, теряют здоровье. Во всем мире все нормальные люди живут за городом, а работают в центре», — сообщил он.

Если нет мотивации выходить на прогулку, можно завести собаку и гулять вместе с ней, добавил Керекеша.